Berrak Tüzünataç'ın Fi'den sonraki planı belli oldu!

Fi-Çi dizisi 3 bölüm sonra hayranlarına veda ediyor. Berrak Tüzünataç dizinin bitmesiyle Hindistan yolcusu olacak.
Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu
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Berrak Tüzünataç iki yıldır yaptığı yoga ve meditasyonda ileri seviyeye ulaştı. Bazı hareketleri Instagram'da paylaşan oyuncu bir yapım şirketinden DVD hazırlaması için teklif aldı.
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Önümüzdeki günlerde 'ileri teknik kursu'na katılmak için Hindistan'a gidecek
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Başrolünü oynadığı ‘Fi’ dizisi üç bölüm sonra bitecek olan Berrak Tüzünataç iki yıldır yaptığı yoga ve meditasyonda ileri seviyeye ulaştı.
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Bazı hareketleri Instagram’da paylaşan oyuncu sonunda bir yapım şirketinden DVD hazırlaması için teklif aldı.
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Konuya sıcak bakan Berrak Tüzünataç önümüzdeki günlerde ileri teknik kursuna katılmak üzere Hindistan’a gidecek.
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Berrak Tüzünataç en zor duruşları kusursuz bir şekilde başarıyor.
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Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu
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Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu
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Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu
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