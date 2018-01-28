Berrak Tüzünataç'ın Fi'den sonraki planı belli oldu!

Fi-Çi dizisi 3 bölüm sonra hayranlarına veda ediyor. Berrak Tüzünataç dizinin bitmesiyle Hindistan yolcusu olacak.

Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu

1 / 9 Berrak Tüzünataç iki yıldır yaptığı yoga ve meditasyonda ileri seviyeye ulaştı. Bazı hareketleri Instagram'da paylaşan oyuncu bir yapım şirketinden DVD hazırlaması için teklif aldı.

2 / 9 Önümüzdeki günlerde 'ileri teknik kursu'na katılmak için Hindistan'a gidecek

3 / 9 Başrolünü oynadığı ‘Fi’ dizisi üç bölüm sonra bitecek olan Berrak Tüzünataç iki yıldır yaptığı yoga ve meditasyonda ileri seviyeye ulaştı.

4 / 9 Bazı hareketleri Instagram’da paylaşan oyuncu sonunda bir yapım şirketinden DVD hazırlaması için teklif aldı.

5 / 9 Konuya sıcak bakan Berrak Tüzünataç önümüzdeki günlerde ileri teknik kursuna katılmak üzere Hindistan’a gidecek.

6 / 9 Berrak Tüzünataç en zor duruşları kusursuz bir şekilde başarıyor.

7 / 9 Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu

8 / 9 Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu