MAGAZİN

Berrak Tüzünataç'ın Fi'den sonraki planı belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 11:54 | Son Güncelleme 9 saat önce

Fi-Çi dizisindeki performansıyla çok beğenilen Berrak Tüzünataç, 3 bölüm sonra dizinin bitmesiyle farklı bir kariyer planı hazırlayacak.

Fi-Çi dizisi 3 bölüm sonra hayranlarına veda ediyor. Berrak Tüzünataç dizinin bitmesiyle Hindistan yolcusu olacak.

Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu

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Berrak Tüzünataç iki yıldır yaptığı yoga ve meditasyonda ileri seviyeye ulaştı. Bazı hareketleri Instagram'da paylaşan oyuncu bir yapım şirketinden DVD hazırlaması için teklif aldı.

Berrak Tüzünataç iki yıldır yaptığı yoga ve meditasyonda ileri seviyeye ulaştı. Bazı hareketleri Instagram'da paylaşan oyuncu bir yapım şirketinden DVD hazırlaması için teklif aldı.
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Önümüzdeki günlerde 'ileri teknik kursu'na katılmak için Hindistan'a gidecek

Önümüzdeki günlerde 'ileri teknik kursu'na katılmak için Hindistan'a gidecek
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Başrolünü oynadığı ‘Fi’ dizisi üç bölüm sonra bitecek olan Berrak Tüzünataç iki yıldır yaptığı yoga ve meditasyonda ileri seviyeye ulaştı.

Başrolünü oynadığı ‘Fi’ dizisi üç bölüm sonra bitecek olan Berrak Tüzünataç iki yıldır yaptığı yoga ve meditasyonda ileri seviyeye ulaştı.
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Bazı hareketleri Instagram’da paylaşan oyuncu sonunda bir yapım şirketinden DVD hazırlaması için teklif aldı.

Bazı hareketleri Instagram’da paylaşan oyuncu sonunda bir yapım şirketinden DVD hazırlaması için teklif aldı.
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Konuya sıcak bakan Berrak Tüzünataç önümüzdeki günlerde ileri teknik kursuna katılmak üzere Hindistan’a gidecek.

Konuya sıcak bakan Berrak Tüzünataç önümüzdeki günlerde ileri teknik kursuna katılmak üzere Hindistan’a gidecek.
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Berrak Tüzünataç en zor duruşları kusursuz bir şekilde başarıyor.

Berrak Tüzünataç en zor duruşları kusursuz bir şekilde başarıyor.
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Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu

Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu
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Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu

Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu
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Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu

Berrak Tüzünataç Hindistan yolcusu
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berrak tüzünataç fi
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Anahtar Kelimeler:
berrak tüzünataç fi

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