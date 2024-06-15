Eskişehir'de aile vahşeti! Eşini ve üvey kızını tabancayla öldürüp, kendini vurdu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olay kanlı bitti. Gürkan ve Sibel Çifçi çifti arasında oturdukları sitenin garajında tartışma çıktı. Park halinde olan otomobilde yaşanan tartışmada Gürkan Çifçi, eşi Sibel Çifçi’yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra ise apartmanın ikinci katındaki eve çıkıp üvey kızı Cemre Gürpınar’ı da tabancayla vurarak öldüren Gürkan Çifçi, aynı tabancayla intihar etti.

SİTE GARAJINDAKİ OTOMOBİLDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU!

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel Çifçi site garajındaki otomobilde, Cemre Gürpınar ve Gürkan Çifçi ise evde ölü olarak bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sibel Çifçi, kızı Cemre Gürpınar ile Gürkan Çifçi’nin cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





