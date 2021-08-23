Berrak Tüzünataç'tan porno itirafı! "Gerçekçi gelmiyor"

Şu sıralar Çeşme'de tatil yapan Berrak Tüzünataç geçtiğimiz günlerde "Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen" adlı programa konuk oldu.

Güzel model kendisine sorulan sorulara verdiği samimi yanıtlarla dikkat çekti. Berrak Tüzünataç hiç yasaklı bir yerde cinsel ilişkiye girip girmediği sorulunca ünlü olmanın bu isteğin önüne geçtiğini söyledi.

Berrak Tüzünataç "Porno izler misin?" sorusuna ise "Ben gerçekten porno sevmiyorum ben erotik film seviyorum. Oradaki o performans gerçekçi gelmiyor bana yabancılaşıyorum. Erotik film daha cazip geliyor" dedi.





