Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz ayrıldı!

Berrak Tüzünataç, ünlü sunucu Burcu Esmersoy’un eski eşi iş insanı Berk Suyabatmaz ile flört etmeye başlamıştı. Çift, pandemi döneminin ardından tatil için Çeşme’ye gitti. Yaklaşık 8 aydır birlikte olan ikilinin, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar verdi. Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı.

Geçtiğimiz yıl Berk Suyabatmaz ile boşanan Burcu Esmersoy da 4 aydır birlikte olduğu Allan Hakko ile yollarını yakın zamanda ayırmıştı. Eski eşlerin ilişkilerinin yakın tarihlerde bitmesi takipçileri tarafından çok manidar karşılandı. (Uçankuş)