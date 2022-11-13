Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelenecek mi? İstiklal caddesinde patlama...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Saat 16.20 gibi yaşanan patlamada ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Caddeye giriş-çıkışların kapatılmasının ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçı ile ilgili ne kararın verileceği merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Taksim'de meydana gelen patlamanın ardından stadyumun o civara yakın olmasından dolayı maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala meydana gelen patlama nedeniyle gözler TFF'ye çevrildi.

"OYNANACAK YA DA OYNANMAYACAK DİYEMİYORUZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Şu an Beşiktaş-Antalyaspor maçı oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda İstanbul Valiliği'nden gelecek karara göre biz de karar vereceğiz" dedi.

