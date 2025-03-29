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  4. Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek namağlup serisine noktayı koydu! Siyah-Beyazlılar'ın kazanmasına Fenerbahçeliler de çok sevindi...

Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek namağlup serisine noktayı koydu! Siyah-Beyazlılar'ın kazanmasına Fenerbahçeliler de çok sevindi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2025 22:08
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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Sarı-Kırmızılılar karşılaşmayı 10 kişi kalırken, Beşiktaş da uzatma dakikalarında mücadeleyi gördüğü kırmızı kartla 10 kişi tamamladı. Karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Beşiktaş oldu. Alınan bu sonuç sonrası 1 maç fazlası bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkı 6'ya düşmüş oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek namağlup serisine noktayı koydu! Siyah-Beyazlılar'ın kazanmasına Fenerbahçeliler de çok sevindi...

Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da maçı 10 kişi tamamlarken Siyah-Beyazlılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Galatasaray Galatasaray

PERDEYİ RAFA SILVA AÇTI

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23' Sol kanattan topla buluşan Rafa Silva, yaklaşık 40 metre topu sürdü ve Davinson Sanchez'i çalımlayarak topu yakın köşeden ağlara gönderdi!

Derbide inanılmaz gol! Tüm sahayı tek başına geçti Derbide inanılmaz gol! Tüm sahayı tek başına geçti

GALATASARAY 10 KİŞİ

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33' Frankowski Muçi'ye arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart görürken VAR'dan gelen uyarı sonrası Frankowski'nin sarı kartı iptal edildi ve kırmızı kart gördü. Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!

Galatasaray derbide 10 kişi kaldı! Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!

MÜKEMMEL GOL

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45' Topla merkezde buluşan Torreira, yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi.

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BEŞİKTAŞ BİR KEZ DAHA ÖNDE

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66' Kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Mario'nun vuruşu Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un kale alanındaki vuruşunda top ağlara gitti. Beşiktaş derbide tekrar öne geçti.

BEŞİKTAŞ DA 10 KİŞİ

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Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Semih Kılıçsoy yaptığı müdahale sonrası gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Siyah-Beyazlılar da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

FENERBAHÇE İLE FARK 6 PUAN

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Alınan bu sonucun ardından zirvenin sahibi Galatasaray maç fazlasıyla 71 puanda kaldı. 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise haftayı 3 puanla kapatarak farkı 6 puana indirdi. 4. sıradaki Beşiktaş ise puanını 47'ye yükseltti.

SOLSKJAER'DEN SANTRFORSUZ FORMASYON

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişikliğe imza attı.

Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Ciro Immobile'nin yerine en uç noktada Rafa Silva'yı görevlendirdi.

Solskjaer, bu değişiklikle forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuya şans vermemesi dikkati çekti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı.

Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.

ESKİ HAKEM URS MEIER, TÜPRAŞ STADI'NDA

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Beşiktaş Kulübü, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından maçtan önce Meier'in VAR monitörü yanındaki fotoğrafını paylaşarak "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerine yer verdi.

Meier'in, derbiyi Serdal Adalı ile izleyeceği ve maçtan sonra tartışmalı pozisyonları kulübün sosyal mecralarında değerlendireceği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübünün isteğine rağmen müsabakaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı hakem atanmaması tartışmaların büyümesine neden olmuştu.

DOLMABAHÇE KAPALI GİŞE

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Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.

Canlı Skor

Galatasaray derbide 10 kişi kaldı! Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
Derbide inanılmaz gol! Tüm sahayı tek başına geçtiDerbide inanılmaz gol! Tüm sahayı tek başına geçti
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Derbi son dakika beşiktaş galatasaray
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