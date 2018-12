Beşiktaş Fabri'yi geri getirmek için harekete geçti

TAKIMDA üçüncü kaleci konumuna düşen Fabri için gelecek her türlü teklife sıcak bakan Fulham yönetiminin Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor. Türkiye’de ikiz bebek sahibi olma sevinci yaşayan Fabri çifti de geri dönmek istiyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş’ı ve Türkiye’yi özlediğini her seferinde dile getiren Fabri'nin, maaş konusunda da yönetime sorun çıkarmayacağı gelen bilgiler arasında. na düşen Fabri için gelecek her türlü teklife sıcak bakan Fulham yönetiminin Beşiktaş ile masaya niyor. Türkiye’de medyadan yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş’ı ve Türkiye’yi özlediğini her seferinde dile getiren Fabri'nin, maaş konusunda da yönetime sorun çıkarmayacağı gelen bilgiler arasında.

(GÜNEŞ)