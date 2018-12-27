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Beşiktaş Fabri'yi geri getirmek için harekete geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 23 gol yiyen Beşiktaş'ta yönetim temizliğe kaleden başlıyor. Yöneticiler, iki sezon ‘Beşiktaş ruhu’na yakışan şekilde formayı terleten Fabri’yi geri getirmek için düğmeye bastı. İngiltere’de mutsuz olan İspanyol eldiven de dönmeye hazır.

Beşiktaş Fabri'yi geri getirmek için harekete geçti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, “Beşiktaş ruhu olmayanların takımda yeri yok” açıklamalarının ardından yönetim düğmeye bastı. Temizliğe kaleden başlayacak olan Siyah-Beyazlı yönetim, bu sezon başında Liverpool’dan büyük umutlarla kiralanan ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Loris Karius’un sözleşmesini feshedecek. Spor sayfalarından çok magazinsel haberlerle gündeme gelen Karius’un boşluğu ise yazın Fulham’ın yolunu tutan Fabricio Agosto Ramírez ile doldurulacak.

SADECE 2 MAÇTA OYNADI

Siyah beyazlı takımda iki sezon ‘Beşiktaş ruhu’na yakışan şekilde formayı terleten Fabri’nin İngiltere’de mutsuz olduğunu bilen yönetim, İspanyol eldiveni sezon sonuna kadar kiralama teklifini sunacak. Fulham cephesi de 6 milyon euroya sezon başından kadrosuna kattığı 31 yaşındaki eldiveni gözden çıkarmış durumda. Premier Lig’in ilk 2 haftasında 11’de sahaya çıkan ve 5 gol yiyen Fabri’den istediği verimi alamayan Londra ekibi, 31 yaşındaki kaleciyi elden çıkarmanın planlarında.

TÜRKİYE’Yİ ÇOK ÖZLÜYOR

TAKIMDA üçüncü kaleci konumuna düşen Fabri için gelecek her türlü teklife sıcak bakan Fulham yönetiminin Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor. Türkiye’de ikiz bebek sahibi olma sevinci yaşayan Fabri çifti de geri dönmek istiyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş’ı ve Türkiye’yi özlediğini her seferinde dile getiren Fabri'nin, maaş konusunda da yönetime sorun çıkarmayacağı gelen bilgiler arasında. na düşen Fabri için gelecek her türlü teklife sıcak bakan Fulham yönetiminin Beşiktaş ile masaya niyor. Türkiye’de medyadan yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş’ı ve Türkiye’yi özlediğini her seferinde dile getiren Fabri'nin, maaş konusunda da yönetime sorun çıkarmayacağı gelen bilgiler arasında.

(GÜNEŞ)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fabri Spor Toto Süper Lig fikret orman Loris Karius

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