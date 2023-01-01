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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Kaan Ayhan'ın Süper Lig'e geliş tarihi belli oldu

01.01.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Schalke 04 altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve Alman ekibi Düsseldorf'un ardından İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan için transfer iddiaları sürüyor. 28 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'e döneceği konuşulurken, İtalyanlar flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Kaan Ayhan'ın Süper Lig'e geliş tarihi belli oldu
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

İtalya'nın önde gelen haber kaynakların La Gazzetta dello Sport' un haberine göre; Bu sezon Sassuolo'da forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Kaan Ayhan'ın ocak ayı içerisinde takımdan ayrılabilir.

FORMA ŞANSINI BULAMIYOR

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Bu sezon Serie A'da 10 maçta 542 dakika süre alan milli futbolcu, ligde takımına gol ya da asist katkısı yapmayı başaramadı.

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BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY...

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Öte yandan haberde, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile birkaç takımın ilgilendiği belirtildi. Bu takımlar arasında Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olduğu ifade edildi. Kaan Ayhan'ın serbest kalma bedelinin ise 5 ila 6 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden milli futbolcu 2020 yılında Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.


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