Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Kaan Ayhan'ın Süper Lig'e geliş tarihi belli oldu

İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Kaan Ayhan için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

İtalya'nın önde gelen haber kaynakların La Gazzetta dello Sport' un haberine göre; Bu sezon Sassuolo'da forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Kaan Ayhan'ın ocak ayı içerisinde takımdan ayrılabilir.

FORMA ŞANSINI BULAMIYOR

Bu sezon Serie A'da 10 maçta 542 dakika süre alan milli futbolcu, ligde takımına gol ya da asist katkısı yapmayı başaramadı.

Öte yandan haberde, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile birkaç takımın ilgilendiği belirtildi. Bu takımlar arasında Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olduğu ifade edildi. Kaan Ayhan'ın serbest kalma bedelinin ise 5 ila 6 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden milli futbolcu 2020 yılında Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



