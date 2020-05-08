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Beşiktaş kampa giriyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.05.2020 16:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 16-19 ve 23-26 Mayıs’ta Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

Beşiktaş kampa giriyor

Beşiktaş, 16-19 ve 23-26 Mayıs’ta Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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