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Beşiktaş Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Josef 90+5'te sahneye çıktı, Kartal'ı ipten aldı

14.01.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 19. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Josef'in 90+5. dakikada kaydettiği golle 2-1 galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Josef 90+5'te sahneye çıktı, Kartal'ı ipten aldı

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 1. dakikasında Mert Günok'un büyük hatası ile öne geçen Konyaspor 67. dakikada Cenk Tosun'un 90+5'te ise Josef de Souza'nın golüne engel olamayarak mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

HENÜZ 1. DAKİKA...

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Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapan Beşiktaş'ta Valentin Rosier kalecisi Mert Günok'a pas verirken, Günok topu bir anda kontrol edemeyerek takımını 1-0 geriye düşürdü. Tecrübeli eldiven bu hata sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Mert Günok'tan inanılmaz hata! Mert Günok'tan inanılmaz hata!

DİREK İZİN VERMEDİ!

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Geriye düşmesinin ardından baskısını artıran Beşiktaş mücadelenin 14. dakikasında Saiss ile tehlike yarattı. Saiss'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Muleka'nın arka direğe doğru yaptığı ortayı Redmond tamamladı ancak top direğe çarpıp auta gitti.

BOŞ KALEYE KAÇTI

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Siyah-Beyazlılar akın akın Konyaspor kalesine hücum ederken, gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan topu sürükleyen Gedson'un vuruşunda kaleci Erhan topu çeldi. Kale ağzındaki Cenk, topa dokunamayarak net bir fırsattan faydalanamadı.

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İKİNCİ YARININ HENÜZ BAŞI...

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Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Konyaspor üstünlüğü ile geçilirken, ikinci yarının henüz başında Beşiktaş net bir fırsat yakaladı. Muleka'nın ceza sahasına girerken yerde kalmasının ardından top Gedson'un önünde kaldı, Portekizli orta sahanın vuruşu direğin dibinden auta gitti.

DİREKTEN DÖNDÜ!

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Karşılaşmanın 63. dakikasında Konyaspor Zymer Bytyqi ile serbest vuruş kullandı. Bytyqi'nin vuruşu direkten dönerken, Konyasporlu taraftarlar oldukça heyecanlandı.

CENK BERABERLİĞİ GETİRDİ

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Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Beşiktaş, mücadelenin 67. dakikasında Cenk Tosun ile beraberliği yakaladı.

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay! Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

JOSEF JOSEF JOSEF...

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Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Josef de Souza Beşiktaş'a galibiyeti getirirken, büyük sevinç yaşandı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

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Maç öncesi tribünlerde geçen yıl geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anıldı.


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