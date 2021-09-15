SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu

15.09.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u konuk etti. Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu

Üç yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u konuk etti.

C Grubu ilk maçında Beşiktaş, karşılaşmada 2-1 mağlup oldu.

Borussia Dortmund'un gollerini 20'nci dakikada Bellingham ve 45+3'üncü dakikada Haaland atarken Beşiktaş'ın mücadeledeki tek golü 90+4'üncü dakikada Montero'dan geldi.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bu mücadelede forma giyemedi.

Beşiktaş, Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşmada bu sezon ilk kez gol yedi. Şu ana kadar Süper Lig'de dört karşılaşma oynayan siyah beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ın C Grubu'ndaki rakipleri, Almanya'da Borussia Dortmund, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Sporting Lisbon.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı1 haftada ikinci kez yakalandı! 5 saate 400 TL topladı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

TFF kararını verdi! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

TFF kararını verdi! İşte Milli Takım'ın yeni hocası

Falcao için ödenen tazminat dudak uçuklattı

Falcao için ödenen tazminat dudak uçuklattı

Aldığı transfer teklifini açıkladı

Aldığı transfer teklifini açıkladı

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne tatsız başlangıç

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.