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Mohamed Salah'ın Mısır Milli Takımından ayrılış sebebi bambaşka çıktı!

Mısır Milli Takımı'nda Mohamed Salah krizi büyüyor! Güney Sudan ve Angola maçları öncesi yaşananların ardından yıldız futbolcunun kamptan ayrılmasının ardında virüs endişesi ve taktiksel anlaşmazlıkların bulunduğu öne sürüldü.

Mohamed Salah'ın Mısır Milli Takımından ayrılış sebebi bambaşka çıktı!
Burak Kavuncu
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın, ülkesinin milli takım kampını terk etmesinin arkasındaki gerçek nedenler ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da gösterdiği muazzam performansla bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı kampında beklenmedik bir karara imza attı. 34 yaşındaki Mısırlı süper starın, kritik maçlar öncesinde kadrodan affını isteyerek kamptan ayrılması spor kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı.

VİRÜS SALGINI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Mohamed Salah ın Mısır Milli Takımından ayrılış sebebi bambaşka çıktı! 1

İlk etapta tecrübeli futbolcunun Güney Sudan maçı öncesinde sakatlandığı veya suni çim zeminde oynamak istemediği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Mısırlı ünlü gazeteci Mohamed Shabana'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Shabana, sakatlık ve zemin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Salah'ın kampa veda etmesindeki temel etkenin bölgedeki virüs salgını endişesi ve özel ailevi durumlar olduğunu dile getirdi.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANDIĞINA İNANIYOR!

Mohamed Salah ın Mısır Milli Takımından ayrılış sebebi bambaşka çıktı! 2

Diğer yandan, Trabzonspor formasıyla sağ kanattan serbestçe ceza sahasına sızarak hücumda etkili olan yıldız oyuncunun, Mısır Milli Takımı'nda uygulanan taktiksel sistemden de son derece rahatsız olduğu öğrenildi. Bordo-mavili ekipte takım arkadaşlarının desteğiyle parlayan Salah'ın, milli takımda yalnız bırakıldığı ve saha içindeki özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle teknik heyetle fikir ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Tüm bu gelişmeler, Trabzonspor cephesinde de oyuncunun moral ve fiziksel durumu açısından yakından takip ediliyor.

Mohamed Salah’ın Mısır Milli Takımı kampından ayrılmasıyla ilgili dedikodular son bulurken, tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a odaklanmak adına bu kararı aldığı belirtiliyor. Trabzonspor teknik heyeti ve taraftarları, yıldız oyuncunun form grafiğini koruyarak takıma katkı sağlamaya devam etmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Muhammed Salah Mısır
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