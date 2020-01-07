Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

Başakşehir ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Arda Turan'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini korurken; bu akşam saatlerinde ortaya çıkan fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya olan yakınlığı ile bilinen Arda Turan'ın Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile fotoğrafı; "Beşiktaş'a mı imza atacak" sorularını da beraberinde getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Çıkan fotoğrafın ardından Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi ve, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz da bugün düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş - Arda Turan ekseninde bildiği kadarıyla bir gelişme olmadığını ifade ederek: "Arda Turan'ın gönlünde yatanı biliyorum, inşallah Allah gönlüne göre verir" şeklinde konuşmuştu.

