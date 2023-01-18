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Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği Vincent Aboubakar transferi için resmi açıklama geldi! "Al Nassr ile problem var"

18.01.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta gündem Vincent Aboubakar... Eski golcüsünü tekrar kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar transferde sona yaklaşırken, konuyla alakalı Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği Vincent Aboubakar transferi için resmi açıklama geldi! "Al Nassr ile problem var"

Beşiktaş'ın son günlerde 1 numaralı gündemi şüphesiz Vincent Aboubakar... Bu transferi heyecanla bekleyen Siyah-Beyazlı taraftarlar Aboubakar'a gelmesi yönünde sosyal medyadan da baskısını sürdürürken, Beşiktaş cephesinden konuyla alaklı resmi açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Çankırı Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret ederek, taraftarla bir araya geldi. Burada takımın gündemine dair açıklamalarda buluşan Bayrak, Aboubakar konusunda da taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

"AL-NASSR İLE PROBLEMİ VAR"

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Transferin bugün açıklanabileceğini belirten Bayrak, "Sona yaklaştık diyebilirim. Al-Nassr ile problemi var. Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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"ABOUBAKAR'A GÜVENİYORUZ"

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Aboubakar'ın yaptığı işlerin ortada olduğunu dile getiren Bayrak, "Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr'dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili. O yüzden güveniyoruz tabii ki." diye konuştu.

DELLE ALI SÖZLERİ!

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Yıldız oyuncu Dele Alli'nin durumuna dair de konuşan Bayrak, "Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi var. Ben Dele Alli'nin çıkış yakalayacağına inanıyorum. 150 milyon avroyu görmüş adam. Son maçta girdiğinde neler yaptığını gördük aslında. Golde onun koşuları, pozisyon içerisindeki adam eksiltmesi var. Çok az bir sürede Dele Alli'nin katkısı oldu maçta. Şu an rotasyon değil, puana ihtiyacımız var. Rahat olduğumuz maçlarda futbolcularımızın hepsi süre alacaktır ama şu an 3 puan 3 puan gitmemiz lazım. Futbolcularımıza devamlı transfer teklifleri geliyor ama faydalanacaklarımızı bırakmıyoruz zaten. Biz bu sene şampiyon olacağız inşallah, hedef o." ifadelerini kullandı.


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