Beslenmenin temel taşlarından biri... Kabuğun içindeki sağlık: Yumurta

1996 yılından bu yana her yıl ekim ayının ikinci cuma günü Dünya Yumurta Günü kutlandığı aktarılan açıklamada, burada yumurtanın beslenmedeki önemine vurgu yapmanın amaçlandığı ifade edildi.

"14 ESANSİYEL BESİN MADDESİYLE DOĞAL BİR VİTAMİN KAYNAĞIDIR"

Yumurtanın, zengin ve eşsiz besin içeriği ile tüm dünya sofralarda yer edindiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yumurta, içerdiği 14 esansiyel besin maddesiyle doğal bir vitamin kaynağıdır. Özellikle içindeki demir, çinko ve A, B, D, E vitaminleri, insan sağlığı için kritik önemdedir. Bunun yanı sıra yüksek kaliteli protein, amino asitler, kalsiyum, sodyum, iyot ve selenyum gibi besin ögeleri, beyin gelişimi için gerekli bol miktarda bulunan kolin, yumurtayı sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez beslenme aracı yapmaktadır. Yumurta, insan vücudunun hayati fonksiyonlarını destekleyerek sağlıklı beyin, kas, cilt, göz ve sinir sistemi gelişimi sağlamaktadır. Ayrıca, kalp hastalıkları riskini azaltma ve yaşa bağlı alzheimer önleme gibi faydaları ile de önem kazanmaktadır. Uygun fiyatlı bir hayvansal protein kaynağı olan yumurta, en ekonomik beslenme imkanı sağlamaktadır."

ÜRETİM VE İHRACATTA İLK 5 İÇİNDEYİZ

Türkiye'nin, yılda 22 milyar yumurta üretimi ve 450 milyon dolar ihracatı ile dünya sıralamasında ilk 5 içinde bulunduğu belirtilen açıklama, şöyle devam etti: "Dünya yumurta ihracatında üretimini ihraç eden lider ülkedir. Türkiye, yumurta üretim sektörü 135 milyon kurulu kapasitesi ve 110 milyon yumurtacı kanatlısı ile Afrika, A.B. ülkeleri, Körfez ülkeleri, ABD başta olmak üzere 56 ülkeye yumurta ihraç etme kapasitesine sahip olup hali hazırda 39 ülkeye sofralık ve kuluçkalık yumurta yanında likit ve toz yumurta da ihraç etmektedir. Tüm dünyayı saran kuş gribi salgını ile mücadelede, en başarılı mücadeleyi veren Türkiye, dünyada en güvenilir yumurta tedarikçisi olarak görülmektedir. Doğrudan ve dolaylı 300 bin kişiye istihdam sağlayan yumurta sektörünün çatı kuruluşu olan YUM-BİR, Dünya Yumurta Örgütüne (World Egg Organisation-WEO) üyedir."

"OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA GÜNDE EN AZ 1-2 YUMURTA YEDİRME UYGULAMASI"

Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi sağlıklı toplum için en önemli ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Okul çağındaki çocuklara günde en az 1-2 yumurta yedirme uygulaması, çocukların sağlıklarına katkıda bulunurken, aynı zamanda üreticinin sürdürülebilir üretim yapması da desteklenmiş olacak." ifadesi kullanıldı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır