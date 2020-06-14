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Bestemsu Özdemir yine yakalandı! 'Beyefendiyi kendisine sorun'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

Genç oyuncu Bestemsu Özdemir geçtiğimiz akşam yine yakalandı. Karşısında muhabirleri görünce ne yapacağını bilemeyen Özdemir bakın sorulara ne yanıt verdi.

Bestemsu Özdemir yine yakalandı! 'Beyefendiyi kendisine sorun'

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda erkek arkadaşıyla yemek yerken objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda erkek arkadaşıyla yemekteydi.

Restoranda yaklaşık 3 saat vakit geçiren Özdemir, mekanı erkek arkadaşıyla ayrı ayrı terk etti. Gazetecilerin, "Neler yapıyorsunuz? Beyefendiyi soralım. 'Hayırlı olsun' diyelim mi?" sorularına Bestemsu Özdemir, şu şekilde yanıt verdi:

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"BEYEFENDİYİ KENDİSİNE SORUN"

"Bir şey yapmıyorum. Müsaade ederseniz evime gideceğim. Beyefendiyi de kendisine sorun. Gizemli arkadaş ise sessiz kalmayı tercih ederek, oradan ayrıldı."

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Özdemir, geçtiğimiz günlerde de gizemli arkadaşı ile objektiflere yakalanmıştı. Mekandan el ele ayrılan çift, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olmuştu.

Bestemsu Özdemir, hızlı adımlarla yoldan çevirdiği taksiye yürüyen erkek arkadaşına, "Kaçma! Çektiler zaten, gel" sözleriyle seslenmişti.

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