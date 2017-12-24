MAGAZİN

Bestemsu Özdemir'den Oğulcan Engin açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 14:45 | Son Güncelleme 12 saat önce

Geçtiğimiz günlerde oyuncu meslektaşı Can Yaman'dan ayrılan Bestemsu Özdemir'in Oğulcan Engin'le birlikte olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Özdemir açıklama yaptı.

Bestemsu Özdemir'den Oğulcan Engin açıklaması

Meryem dizisinde Beliz karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…” diyerek 'Dolunay'ın Ferit'i Can Yaman ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Özdemir, Asmalımescit'te bulunan bir mekanda Oğulcan Engin'le eğlendi. Mekan çıkışı objektiflere takıldı. İkili daha sonra Özdemir'in kullandığı otomobille Emirgan'daki bir gece kulübüne gitti.

Yaşananlardan sonra yeni bir birliktelik iddialarının ortaya çıkmasıyla Özdemir Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı.
İŞTE ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMASI

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