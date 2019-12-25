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  3. Beyaz baklava tarifi (Zonguldak)

Beyaz baklava tarifi (Zonguldak)

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Zonguldak'ın meşhur beyaz baklavası alıştığımız baklavalardan farklı bir görüntüye sahip. Muazzam bir lezzet olan beyaz baklava tarifi biraz uğraştırıcı olsa da denemeye değer. Üstelik cevizli baklava sevenler de bu tada bayılacaklar. İşte beyaz baklava tarifi ve beyaz baklava yapımı.

Beyaz baklava tarifi (Zonguldak)

Beyaz baklavanın tadı emeğinde saklı... Zonguldak'ın meşhur tatlılarından olan beyaz baklavayı muhakkak denemenizi tavsiye ediyoruz. 200 yıldır yöre halkı tarafından düğün, bayram ve özel günlerde pişirilen baklava, beyaz görünümü nedeniyle tadına bakmayanlar için ilk anda pişmemiş gibi algılansa da rengi, tatlıyı ilginç ve diğerlerinden farklı kılan özellikleri arasında yer alıyor.

BEYAZ BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 yumurta
3 çorba kaşığı yoğurt
yarım litre süt
100 gr margarin ceviz içi
Bir paket nişasta unu
Bir adet limon

Şerbeti için;
3 kg şeker
2 lt su
1 adet limon suyu

BEYAZ BAKLAVA YAPIMI

Malzemeler karıştırıldıktan sonra, un koyularak ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edilir. Hamur 55 adet parça yapılarak, bezleri arasına 15-20 dakika dinlenmesi için bırakılır daha sonra oklava ile üzerine nişasta serpilerek yufka büyüklüğünde açılır.

Açılan yufkalar hafif kurutulur. Büyük bir tepsinin altı yağlanır. Kuruyan yufkalardan 5 tanesi tepsiye konur üzerine dövülmüş ceviz serpilir. 54 adet beze bitene kadar bu işlem tekrarlanır. Daha sonra tepsideki yufkaların üzerine kalan 1 adet beze açılarak kurutmadan yerleştirilir. H

amur, bıçakla baklava şekli verilerek kesilir, üzerine eritilmiş margarin karışımı kaşıkla serpilir. Fırında çok kızarmadan pişirilir. Hafif ılık iken şerbeti dökülür. Böylece beyaz baklava hazırlanmış olur.

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