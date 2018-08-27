Beyaz'dan O Ses Türkiye açıklaması

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek, İstanbul dışına çıkan ünlü isimler, şehre döndü. Kıbrıs tatili dönüşü Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk, yeni projesi O Ses Türkiye için sunuculuk yapmak yerine jüri koltuğunda oturacağını söyledi.

"JÜRİDE YER ALIYORUM"

Yıllardır sunduğu Beyaz Show adlı programına bu yıl veda eden Beyazıt Öztürk, yeni sezonda O Ses Türkiye kadrosuna dahil oldu.

Yarışmada sunuculuk yapacağı konuşulan Beyaz, "Yarışmada jüride yer alıyorum" dedi.

Öztürk, müzik bilgisi olmadığı için kendisini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi: "Başladıktan sonra görmeleri, biraz bekleyip, öyle yorum yapmaları lazım."

Acun Ilıcalı, daha önce konuyla ilgili olarak “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk" dedi.

