"Beyaz gürültücülerin" çağı! Neredeyse hiçbir şey yapmıyorlar ancak ayda 18 bin dolar kazanıyorlar

İnsanlar podcast'lere yöneldi. Bu yüzden Spotify ve Apple Music gibi uygulamalarda ilgi çekici çok sayıda podcast'ler bulunuyor. Kimi podcastler siyasi tartışmalarla dolu sesli içerikler sunarken, kimileri de örneğin sanat hakkında olabiliyor. Bu podcast'lerde insanlar dakikalarca konuşuyor, belki de bir ünlü konuk ediliyor. Böylelikle dinleyicilerinin kendilerine ilgi göstermesini bekliyorlar. Ancak herhangi bir enstrüman çalmadan, konuşmaya ihtiyaç duymadan veya herhangi bir konuğa gerek kalmadan, kısacası neredeyse hiçbir şey yapmadan, on binlerce kişiye ulaşabilen ve büyük kazanç sağlayabilen yayıncılar da var. Onlar, son zamanların yıldızı olan beyaz gürültücüler.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, podcast yayıncıları arasında, sakinleştirici bir özelliğe sahip olan ve özellikle bebekli aileler tarafından kullanılan beyaz gürültüden ayda 18 bin dolar gibi yüksek kazanç sağlayanları gündemine taşıdı.

Bu grup arasında kuruluşun röportaj taleplerine yanıt verenler, iyi para kazandıklarını ve podcast dağıtımının gücüne hayret kaldıklarını dile getirdi. Bu kişilerden biri Todd Moore'du.

İŞİNDEN AYRILDI, ARTIK 50 BİN KİŞİ ONU DİNLİYOR

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir adalar grubu olan Florida Keys'de yaşayan Todd Moore'un 2009'da beyaz gürültüye odaklanmak için tam zamanlı olarak çalıştığı siber güvenlik işinden ayrıldığı belirtildi. 2019 yılında “Tmsoft's White Noise Sleep Sounds” adlı bir podcast yayınlayan Moore'un beyaz gürültü programının artık günde yaklaşık 50 bin dinlendiği kaydedildi.

Moore'a bin dinleme başına 12,25 dolar ödendiği, bunun da günde yaklaşık 612,50 dolar, ayda ise yaklaşık 18,375 dolar kazanç anlamına geldiği aktarıldı.

Bir başka isim ise Florida'da yaşayan Brandon Reed idi.

“İNSANLARIN BUNU DİNLEMESİNİ BİLE İSTEMEDİM” DEDİ AMA HER GÜN YAKLAŞIK 100 BİN DİNLEYİCİYE SAHİP!

Haberde, Brandon Reed'in ise 2019'da erkek bebeğinin uykuya dalmasına yardımcı olacağını umarak bazı beyaz gürültü programlarına ev sahipliği yapmak için Anchor'u kullanmaya başladığı ifade edildi.

Kısa bir süre sonra Spotify algoritmasının insanları, başarılı bir podcast oluşturmayı amaçlamadığını söyleyen Reed'in şovuna yönlendirmeye başladığı ifade edildi. O yıl, saatlerce statik gürültüyle dolu üç ücretsiz bölüm oluşturduğu belirtildi. Şimdi ise her gün yaklaşık 100.000 dinleyiciye sahip olduğu bildirildi. Ayrıca, geçen yıl, Reed'in programının dört farklı ülkede en üst sıralarda yer aldığı öğrenildi. Reed ise “İnsanların bunu dinlemesini bile istemedim” dedi.

Habere göre, Reed, beyaz gürültü hayranlarının son derece sadık olma eğiliminde olduğunu söyledi. Bir keresinde, statik bir parçanın frekansını değiştirdi ve daha sonra düzenli bir dinleyicisi ona bunu düzeltmesi için yalvardı. Çünkü bu, bebeklerini uyutabilecek tek sesti. Başarısına rağmen günlük işini bırakmayı düşünmediğini söyleyen Reed, “Komik olan, bunun insanlar için ne kadar önemli hale geldiği” ifadelerini kullandı.

BEYAZ GÜRÜLTÜ NEDİR?

Beyaz gürültü (White Noise), farklı frekanstaki seslerin birleşmesi ile oluşan ve sürekli devam eden sesler bütünüdür. Birçok kişi tarafından uykuya dalmayı kolaylaştırmada ve çalışırken konsantre olmaya yardımcı olarak kullanılır. Yeni doğan bebeklerin uykuya dalmalarını kolaylaştırır. Kimi kaynaklara göre anne karnındaki sese benzer bir ses sunarak bebeklerin sakinleşmelerini sağlar. Birçok ebeveyn bu seslerin yatıştırıcı özelliğinden yararlanmakta.



