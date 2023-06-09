Beyaz iç çamaşırlarını giyip üzerine süt döktü! Pozları olay oldu

Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin sıklıkla gündeme gelen bir isim. Gerek podyumdaki duruşu gerek özel hayatıyla adından söz ettiren model geçtiğimiz günlerde eşiyle cinsel hayatına dair itiraflarda bulunmuştu.

Baldwin, genelde sabah yerine gece sevişmeyi tercih ettiklerini belirtirken, üçlü ilişki ve seksin evli çiftler için uygun olmadığını belirterek herkesi şaşırmıştı.

Model şimdi ise bir reklam çekimi için verdiği pozlarla dikkat çekti. Hailey Baldwin beyaz iç çamaşırlarını giyip üzerine süt döktü.

Justin Bieber'ın karısı cilt bakımı serisi Rhode için bir fotoğraf çekimindeydi. Muhteşem fiziğini sergileyen model beyaz iç çamaşırıyla poposunu sergilerken ve vücudunun her yerine süt dökerken de kusursuz görünmeyi başardı.





