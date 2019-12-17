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Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 22:06 | Son Güncelleme

Uzun yıllar Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Beyaz Show için sosyal medyada bir takım iddialar ortaya atıldı. Yeniden başlayacağı iddia edilen programa yönelik Beyazıt Öztürk'ten üstü kapalı bir açıklama geldi.

Beyaz Show yeniden mi başlıyor?

O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan ve Beyaz Show’a ara veren Beyazıt Öztürk’ten beklenen açıklama program çekimlerinde geldi.

İki sezondur O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk'ün bir yarışmacıyı “Yakında başlayacağım kendi televizyon programım Beyaz Show’da sana vokal yaptırırım” sözleriyle ikna etmeye çalışması dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün, yeni aldığı aracıyla görüntülenen Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile yeniden ekranda olacağını ifade ederek "Biraz dinlendim ve ‘Neler yapabiliriz?’ diye düşündüm. Büyük ihtimalle değişik bir kafayla program hazırlayacağız” diye konuştu. Albüm müjdesi de veren komedyen, “Çok yakında bomba gibi bir şey gelecek” açıklamasını yaptı.

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beyaz show beyazıt öztürk

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