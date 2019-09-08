Beyazıt Öztürk, Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Yeşilçam'ın star ismi, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında sinemamızın ve beyazcamın değerlerini ağırlamaya devam ediyor.

Koçyiğit, bu haftaki konuğunu anons ederken şu cümleleri kullandı:

“Ailemizin bir ferdi, beyefendi, şovmen ve oyuncu; Beyazıt Öztürk.”

Beyazıt Öztürk programda kendisiyle ilgili bilinmeyenlerden de ip uçları verdi. 50 yaşına gelmesine rağmen bugüne kadar evlilikten hep uzak durduğunu bildiğimiz ünlü komedyen Hülya koçyiğit'e "Denedim olmadı" dedi.

Çocukluk anılarıyla başlayan sohbette Öztürk, çocukluğunda Yeşilçam filmlerinin etkisiyle beyazlar için deniz eri olmak istediğini belirtirken “Olamadım onun yerine balıkçı oldum” dedi.

Günlük hayatta kendisi gibi davrandıkça, sürekli güldürmesi beklenmedikçe keyfinin yerinde olduğunu belirten Beyazıt Öztürk büyüdüğü mahalle kültürü ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu:

'BABAM FİLE DOLU DURSUN DİYE İÇİNE KAĞIT SIKIŞTIRIRMIŞ'

“Babam işten geldiğinde file torbalar olurdu elinde, sonradan öğrendim ki eve getirdiği file torbaların içine bazen kağıt sıkıştırırmış dolu gözüksün fileler diye, mahalle kültürü vardı bizde.”