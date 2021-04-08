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Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi! Beyaz Show ne zaman dönecek?

08.04.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar ekranlarda Beyaz Show isimli programın sunuculuğunu yapan Beyazıt Öztürk, ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi. Program için hazırlıklara başladığını belirten Beyaz, kasım ayında ekrana döneceğini söyledi.

Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, önceki gün şoförü ile Bebek trafiğinde görüntülendi. Kanal D ekranlarında Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar Beyaz Show'u sunan Öztürk, yeni sezon bombasını da patlattı.

BEYAZ SHOW İÇİN TARİH VERDİ

Annesinin evine giderken Uçankuş'un objektifine takılan 52 yaşındaki şovmen, "Durabilecek yerimiz olsa durur konuşurdum. Trafikte yakaladınız" diyerek gazetecilere takıldı.

Beyaz Show'un özlendiğini dile getiren Öztürk, "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah. Teklifler var ama pandemi döneminde kaçıyorum. Beyaz Show için şartlar ne getirirse digital gerçeği de var bakacağız. Exxen olur başka yer olur günün şartlarıyla ilgili" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk
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