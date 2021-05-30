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Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkını paylaşımı ele verdi: 24 yaşındaki Lavin Ay ile aşk yaşıyor!

30.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca Kanal D ekranlarında 'Beyaz Show' adlı talk show programını yapmasıyla büyük sempati toplayan ünlü oyuncu ve sunucu Beyazıt Öztürk, yeni bir aşka yelken açtı. Yıllardır aşk konusunda yüzü gülmeyen Öztürk, bu kez müzmin bekar imajını yıkacak gibi. Yaptığı paylaşımla aşk yaşadığı iddia edilen Lavin Ay'ı ele verdi.

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkını paylaşımı ele verdi: 24 yaşındaki Lavin Ay ile aşk yaşıyor!

Sanat dünyasının müzmin bekarı olarak nam salan Beyazıt Öztürk, kendisinden yaşça küçük Azeri güzel Lavin Ay ile aşk yaşadığı iddia edildi. 24 yaşındaki Ay'ın Öztürk'ün evinde yaptığı yarı çıplak paylaşım ikilinin arasında bir şeyler olduğunu ortaya çıkardı. Aynı gün Öztürk'ün ve Ay'ın paylaşım yapması ve ev dekorunun benzerlikleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

PAYLAŞIMLARI İKİLİYİ ELE VERDİ

Son olarak O Ses Türkiye'de jürilik yapmasıyla ekranlarda boy gösteren 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir kalbi boş olan müzmin bekar, evinde yaptığı paylaşım ile çok konuşuldu. Öztürk'ün üç sene evvel taşındığı boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri asıllı Lavin Ay'ın gönderisi dikkat çekerek kısa sürede Öztürk'ün evi olduğu iddia edildi. İkilinin gönderilerinin benzerliği iddiaları güçlendirdi.

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı 24 yaşındaki Lavin Ay’ın kim olduğu ortaya çıktı!

GÖNLÜNÜ KENDİSİNDEN 28 YAŞ KÜÇÜK GENÇ KIZA KAPTIRDI

Öztürk'ün evinde kalan genç kadının Azeri asıllı Lavin Ay olduğu ortya çıktı. Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu. Öte yandan genç kadının henüz 24 yaşında olması ise dikkat çekti. 52 yaşındaki Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edilen Ay ile arasında 28 yaş fark olması ise herkesi şaşırttı.

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı 24 yaşındaki Lavin Ay’ın kim olduğu ortaya çıktı!

LAVİN AY KİMDİR?

Lavin Ay, Azeri asıllı ve 24 yaşındır. Moda ve güzellik sektöründe görev alan Ay, Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşuyor. Ay'ın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk
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