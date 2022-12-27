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Beyin cerrahı uyardı: Tüm cinsel hayatınızı elinizden alabilir! ''Porno izlemek...''

27.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst düzey bir beyin cerrahının porno tüketimine ilişkin yaptığı açıklama herkesi şaşkına çevirdi. Stanford'dan tanınmış bir nörobilim uzmanı olan Doktor Andrew Huberman, fazla pornografi tüketiminin olası sonuçlarını ve yaratabileceği tehlikeler hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Beyin cerrahı uyardı: Tüm cinsel hayatınızı elinizden alabilir! ''Porno izlemek...''

Pandemi ile birlikte porno tüketimi insanların hayatlarının her zamankinden daha büyük bir parçası haline geldi. Şimdi ise, üst düzey bir beyin cerrahı , düzenli pornografik içerik tüketenler için sert bir uyarıda bulundu. Nörobilimcisi Andrew Huberman, özellikle çok fazla pornografi tüketen gençler için duyduğu endişeyi paylaştı.

OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

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Bir YouTuber olan Chris Williamson ile bir podcast'te konuşan doktor, pornografinin kötü olmadığını ancak nasıl tüketildiğinin önem arz ettiğini söyledi. Bunun uyarılma üzerindeki etkisi nedeniyle, kişinin cinsel yaşamını olumsuz etkileyebileceğini açıklayan doktor, "Beyniniz diğer insanları seks yaparken izleyerek uyarılmayı öğrenirse, bunun başka biriyle bire bir cinsel birliktelik yaşadığınızdaki uyarılma yeteneğinizi olumsuz yönde etkileyeceği fikrini destekleyen veriler var." diye konuştu.

BAŞARISIZ OLABİLİR

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Demek istediği şuydu: Eğer beyin uyarılmayı diğer insanların seks yapması ile öğrenirse, bunu kendi seks deneyiminde başaramayabilir. Ancak Huberman, söylemlerinin pornografinin iyi ya da kötü olduğunu iddia etmediğinin ve söylediği şeyin sadece onun çok güçlü bir uyarıcı olmasıyla ilgili olduğunun altını çizdi.

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