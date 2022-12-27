Beyin cerrahı uyardı: Tüm cinsel hayatınızı elinizden alabilir! ''Porno izlemek...''

Pandemi ile birlikte porno tüketimi insanların hayatlarının her zamankinden daha büyük bir parçası haline geldi. Şimdi ise, üst düzey bir beyin cerrahı , düzenli pornografik içerik tüketenler için sert bir uyarıda bulundu. Nörobilimcisi Andrew Huberman, özellikle çok fazla pornografi tüketen gençler için duyduğu endişeyi paylaştı.

OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Bir YouTuber olan Chris Williamson ile bir podcast'te konuşan doktor, pornografinin kötü olmadığını ancak nasıl tüketildiğinin önem arz ettiğini söyledi. Bunun uyarılma üzerindeki etkisi nedeniyle, kişinin cinsel yaşamını olumsuz etkileyebileceğini açıklayan doktor, "Beyniniz diğer insanları seks yaparken izleyerek uyarılmayı öğrenirse, bunun başka biriyle bire bir cinsel birliktelik yaşadığınızdaki uyarılma yeteneğinizi olumsuz yönde etkileyeceği fikrini destekleyen veriler var." diye konuştu.

BAŞARISIZ OLABİLİR

Demek istediği şuydu: Eğer beyin uyarılmayı diğer insanların seks yapması ile öğrenirse, bunu kendi seks deneyiminde başaramayabilir. Ancak Huberman, söylemlerinin pornografinin iyi ya da kötü olduğunu iddia etmediğinin ve söylediği şeyin sadece onun çok güçlü bir uyarıcı olmasıyla ilgili olduğunun altını çizdi.