Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Ülkede kesinlikle yasak ama! Dedektifler ipucunu bulmak için +18 görüntüleri defalarca izlediler... Bir de para ödemek zorunda kaldılar

Ülkede kesinlikle yasak ama! Dedektifler ipucunu bulmak için +18 görüntüleri defalarca izlediler... Bir de para ödemek zorunda kaldılar

09.11.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dedektifler, ülkede pornografi yasak olduğu için olaya karışan çifti tespit etmek için Endonezya sosyal medyasında viral hale gelen görüntüleri defalarca izlemek zorunda kaldı. Çiftin izini tespit eden yetkililer ikiliyi tutukladı. Gözaltına alınan çift ahlaksız içerik yayınlanmaktan altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldılar.

Ülkede kesinlikle yasak ama! Dedektifler ipucunu bulmak için +18 görüntüleri defalarca izlediler... Bir de para ödemek zorunda kaldılar

Endonezya’da internette kısa sürede popüler hale gelen bir cinsel içerikli görüntü polisleri harekete geçirdi. Geleneksel kıyafetlerle bir otel odasında cinsel ilişkiye giren bir kadın ve adama ait görüntüleri takip eden yetkililer çiftin peşine düştü. Müstehcen klipte kimliklerini gizlemek için maske takan çift otel odasındaki detaylarda yakayı ele verdi. +18 içeriğe erişebilmek için para ödeyen yetkililer görüntüleri defalarca izleyerek oteli tespit etti.

KİMLİKLERİNİ TESPİT ETMEYİ BAŞARDILAR

1

Jakarta polis sözcüsü oteli bulduktan sonra müşterilerin kayıtlarına erişim sağlayarak içeriği çeken çifti buldu. Çiftin Endonezya’nın Bilgi ve Elektronik İşlemler Yasası'nda (UU ITE) belirtildiği gibi, çevrimiçi ahlaksız içerik yayınlamaktan altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

2

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

 Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

 11 yaşındaki çocuğu kediyle cinsel ilişkiye girmeye zorladılar

11 yaşındaki çocuğu kediyle cinsel ilişkiye girmeye zorladılar

 En büyük striptiz kulübünün sahibi! “Yarı çıplak kadınlarla...”

En büyük striptiz kulübünün sahibi! “Yarı çıplak kadınlarla...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolu bir köpeğin ağzında bulundu! Başı nerede bilinmiyorKolu bir köpeğin ağzında bulundu! Başı nerede bilinmiyor
Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay olduÇırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu
Doktorlar bile şaşırdı! Cinsel organından USB kablosu çıktıDoktorlar bile şaşırdı! Cinsel organından USB kablosu çıktı
Anahtar Kelimeler:
porno Endonezya

En Çok Okunan Trend Haberler

Vajinasını kopyalayıp seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

Vajinasını kopyalayıp seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

Yalnızlıktan ne yapacağını şaşırdı! Tüm yüz kemiklerini kırdı

Yalnızlıktan ne yapacağını şaşırdı! Tüm yüz kemiklerini kırdı

Düğünde tepki çeken görüntüler! Gelini köşeye sıkıştırıp...

Düğünde tepki çeken görüntüler! Gelini köşeye sıkıştırıp...

Transparan pantolonuyla poz verdi! Bir de bluzu küçük gelince...

Transparan pantolonuyla poz verdi! Bir de bluzu küçük gelince...

İlginizi Çekebilir

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

"İyi ki indirimde yakalamışım" diyeceksiniz! İşte Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli 15 elektronik ürünü

"İyi ki indirimde yakalamışım" diyeceksiniz! İşte Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli 15 elektronik ürünü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.