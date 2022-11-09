Ülkede kesinlikle yasak ama! Dedektifler ipucunu bulmak için +18 görüntüleri defalarca izlediler... Bir de para ödemek zorunda kaldılar

Endonezya’da internette kısa sürede popüler hale gelen bir cinsel içerikli görüntü polisleri harekete geçirdi. Geleneksel kıyafetlerle bir otel odasında cinsel ilişkiye giren bir kadın ve adama ait görüntüleri takip eden yetkililer çiftin peşine düştü. Müstehcen klipte kimliklerini gizlemek için maske takan çift otel odasındaki detaylarda yakayı ele verdi. +18 içeriğe erişebilmek için para ödeyen yetkililer görüntüleri defalarca izleyerek oteli tespit etti.

KİMLİKLERİNİ TESPİT ETMEYİ BAŞARDILAR

Jakarta polis sözcüsü oteli bulduktan sonra müşterilerin kayıtlarına erişim sağlayarak içeriği çeken çifti buldu. Çiftin Endonezya’nın Bilgi ve Elektronik İşlemler Yasası'nda (UU ITE) belirtildiği gibi, çevrimiçi ahlaksız içerik yayınlamaktan altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.



