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Cinsel ilişki sesleri tüm apartmanda yankılandı! Komşusu daha fazla dayanamayınca öyle bir şey yaptı ki...

13.12.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bir apartmanda yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmayan bir adam komşusunun günün her saatinde yetişkin filmlerini yüksek sesle izlediğini söyleyerek durumdan şikayet etti. Cinsel ilişki seslerinin apartmanda yankılanması üzerine duruma daha fazla dayanamayan komşu duyuru panosunda bir şikayet notu bıraktı.

Cinsel ilişki sesleri tüm apartmanda yankılandı! Komşusu daha fazla dayanamayınca öyle bir şey yaptı ki...

İngiltere’de apartman sakinleri arasında yaşan bir olay sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Bir apartmanda günün büyük bir bölümü yetişkin filmleri izleyerek geçiren bir kişi yüksek sesle komşularını rahatsız etmesinin yanında gizlice onların hoparlörlerine bağlanıyordu. Cihazlarında müstehcen sahnelerin oynatılmasından bıkan bir komşu durumu apartmanın duyuru panosuna taşıdı.

“LÜTFEN BAĞLANTIYI KESİN”

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Apartmanın duyuru panosuna asmak üzere bir kağıt çıkartan komşu “Cihazını hoparlörüme bağlayıp yetişkin videoları oynatan kişiye... Lütfen cihazımla bağlantısını kesin. Günün her saati yetişkin videolarınızı hoparlörümüzde duymak çok üzücü. Lütfen” notunu ekledi.

Sosyal medyada paylaşılan not kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İngiliz eğlencesi” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Yeterince makul bir istek” yorumunu ekledi.

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