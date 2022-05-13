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Beylikdüzü'nde korkunç olay! Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

13.05.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde yaşanan vahşet kan dondurdu. Yaşadığı apartman dairesinde kendi başına doğum yapan kadın, bebeğini, evin balkonundan aşağıya attı. Zemin kattaki terasa düşen bebek, hayatını kaybetti. Öte yandan olaya ilişkin ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Alınan bilgilere göre bir grup karganın, bebeğin etrafında toplanması sonrası korkunç olay ortaya çıktı...

Beylikdüzü'nde korkunç olay! Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

Kan donduran olay geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu A.K.M. isimli 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte Türkiye’ye geldi. İstanbul’a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü’nde bir siteden ev tuttu.

ÖLÜ DOĞDUĞUNU İDDİA ETTİ, BALKONDAN ATTI

Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Yabancı uyruklu kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan binanın teras katına attı.

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KARGALAR İSTİLA EDİNCE ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

ÜLKESİNDE CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeğin, A.K.M. adlı Libya uyruklu kadının attığı ortaya çıktı. Yabancı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede ülkesinde Libyalı bahçıvanlar tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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