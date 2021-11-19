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  4. Beylikdüzü'ndeki iPhone'lu dilenci böyle görüntülendi

Beylikdüzü'ndeki iPhone'lu dilenci böyle görüntülendi

19.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde üst geçitte dilenen bir kadın, elindeki son model iPhone marka telefonla kameraya yakalandı.

Beylikdüzü'nde yoğun şekilde kullanılan bir üst geçitte dilenen bir kadın, bu kadarına da "Pes" dedirtti.

"ALIN SİZE DİLENCİ"

Kadının elinde son model bir iPhone olduğunu gören bir sosyal medya kullanıcısı o anları kaydetti. Görüntüler sosyal medyada "Az önce lüks aracından indi geldi burada oturdu. Elinde iPhone 11, alın size dilenci" yorumu ile paylaşıldı.

Görüntülerde kadın dilenci üst geçidin merdivenlerinde yerini aldıktan sonra elbisesinin altından çıkardığı lüks telefonuyla mesaj atıyor.

(İHA)

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Beylikdüzü
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