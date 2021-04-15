Beynin jimnastiğine ne dersiniz? Hangi bardakta daha çok su var?

Çocukluk günlerinizin eğlenceli oyunlarından birine sizleri davet ediyoruz. Pazar kahvaltılarında gelen gazetenin bulmaca ekleri her zaman çocukların ilgisini çekmiştir. Bu eklerde bulunan çocukların zihinsel gelişimini arttıran ‘İki resim arasındaki farkı bulma’ oyunu bir dönemin en popüler aktivitesidir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber aslında gazete ve bulmaca çözme alışkanlığı da rafa kalktı. Sizlere hem biraz nostalji yaşatmak hem de beyin jimnastiği yapmanızı sağlayacak bir bulmaca hazırladık. Bulmacaya konu olan görselde içinde su bulunan 4 bardak duruyor. Bu suların içerisinde ise pinpon topu, demir bir kalemtıraş, dolma kalem ve bir ataş bulunuyor. Sorumuz ise oldukça basit: Hangi bardakta daha çok su vardır?

CEVAP AŞAĞIDA

Dört bardağında su seviyesi son hallerinde aynıdır. Ancak nesneleri çıkarttığımızda su seviyelerinde düşme olacaktır. Bu nedenle en hafif nesnenin bulunduğu bardak en çok suyu ifade eder. Sorunun cevabı 4 numaralı bardak olmalıdır. Çünkü 4. bardak en hafif nesneye ve en fazla suya sahiptir.



