Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan armudu fark edebildiniz mi?

Beyin oldukça karmaşık ve sistemli bir yapıda çalışır. Beyin kaslarının daha sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için vücudun diğer kaslarında olduğu gibi düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Beyin kaslarını fiziksel olarak geliştirmek günümüz teknolojisiyle henüz mümkün olmadığı için aslında zihinsel algılama egzersizleri işinizi görecektir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir kişiye odaklanmanızı istiyoruz. Görselde limonlar resmedilmiştir. Ancak bu sevimli limonların arasında bir yerlerde bir armut duruyor. Hazırsanız başlayalım.