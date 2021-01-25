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Beyninizden duman çıkmasına neden olacak bilmece! Bu soruya ne kadar kısa sürede cevap verebilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 25.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Beyninizden duman çıkmasına neden olacak bilmece! Bu soruya ne kadar kısa sürede cevap verebilirsiniz?

Beyin gerçekten bir kas olmamasına rağmen, iyi durumda kalması için eğitime ihtiyacı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bir bilmece çözmek, beyninizin var olan kalıplar dışında düşünmesini veya çaba sarf etmesini sağlamanın eğlenceli bir yoludur. Sizler için beyin kaslarınızı çalıştıracak bir bilmece hazırladık.

Mantıksal bilmeceler, düşünme becerilerini ve zekayı geliştirmek için en etkili olan yollardan bir tanesidir. Bu ustalık gerektiren bilmece beyin jimnastiği yapmanız için sizlere basit bir yol sunacak. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Bu birbirinin içine geçmiş şekillerin gözünüze anlamsız göründüğün farkındayız. Ancak geometri bilgisine güvenenleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. Görselde birbirinden içine geçmiş kareler bulunuyor. Peki kaç tane kare görebildiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Kare bir matematik terimi olarak bilinir. Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen olarak tanımlanan bu şekilde birden fazla kare bulunuyor. Siz kaç tanesini bulabildiniz?

cevap

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