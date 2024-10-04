Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kızın önünü kesti, duvara sıkıştırıp yere yatırdı... Suç makinesi çıktılar

Suç makineleri, İstanbul Beyoğlu'nda genç kıza kabusu yaşattı. 23 yaşındaki genç kızın yolu, sabaha karşı evine giderken peşine takılan iki kişi tarafından kesildi.

ÖNCE SARILMAYA ÇALIŞTI, SONRA YERE YATIRDI

Genç kızı duvara sıkıştıran şüpheliler, sokak ortasında talihsiz kadını taciz etti. Önce sarılmaya çalışan adam, daha sonrasında genç kızı yere yatırdı.

Tacizcinin yanındaki arkadaşı ise olanları seyretmekle yetindi.

SOKAKTAN GEÇENLER KURTARDI

ATV Haber'de yer alan habere göre; olaya, sokaktan geçen bir vatandaş müdahale etti. Şüpheli şahıs, taciz ettiği kızın amcasının kızı olduğunu öne sürdü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Beyoğlu Güven Timi, tacizcilerin kimliklerini tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gasptan, adam yaralama, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç dosyası olduğu öğrenildi.