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Beyoğlu'nda "otizme farkındalık" konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.12.2019 00:16 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda "otizme farkındalık" konseri

İSTANBUL (AA) - Değer Otizm Derneği ve Değer Gönüllülerince otizme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konser ilgi gördü.

Beyoğlu Grandpera Emek Sahnesi'ndeki konserde Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş, Türk sanat müziğinden eserler seslendirdi.

Değer Otizm Derneği'nin 5. yılı etkinlikleri kapsamındaki konserin gelirleri otizm farkındalığı için yürütülen çalışmalara aktarılacak.

Dernek başkanı Hatice Şule Gökırmak konser sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmin bir hastalık olmadığını söyledi. Gökırmak, iki kızının da otizmli olduğunu, dernek olarak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

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Değer Otizm Derneği farkındalık konseri otizm

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