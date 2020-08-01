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Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

Beyonce'nin, siyahi kültürü kutlayıp, siyah ailelerin yolculuklarını ve direnişini onurlandırmayı amaçladığı görsel albümü Black is King, dün seyirciyle buluştu.

Beyonce görsel albümü Black is King'i yayınladı

Beyonce, yeni görsel albümü Black is King'i Disney+ kanalında dün seyirciyle buluşturdu. 38 yaşındaki sanatçı, görsel albümüyle siyahi kültürü kutlayıp, siyah ailelerin yolculuklarını ve direnişini onurlandırmayı amaçlıyor.

Black is King, 90'lı yılların sevilen filmi Aslan Kral'ın (The Lion King) 2019 yılında yeniden çekimi için hazırladığı film müziklerinden oluşuyor. Film müziklerine katkıda bulunan isimlerden Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack, Beyonce’nin görsel albümünde de yer alıyor. Görsel albümde ayrıca Naomi Campbell, Lupita Nyong'o, Pharrell Williams gibi isimler yer alırken, ünlü şarkıcının sekiz yaşındaki kızı Blue Ivy Carter da deyim yerindeyse yetişkinlerden rol çalıyor.

İşte görsel albümde yer alan isimler ve albümden görüntüler...

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Pharell Williams

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Wizkid

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Naomi Campbell

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Lupita Nyong'o

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Kelly Rowland

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Adut Akech

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Jessie Reyez

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Jay-Z

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Tiwa Savage

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Lord Afrixana

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Shatta Wale

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Busiswa, Moonchild Sanelly, Nija ve Tierra Whack

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Beyonce

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