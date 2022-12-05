'Beyzbol haydutu'! Eline sopayı alıp güpegündüz dehşet saçtı

29 Kasım Salı günü yaşanan olayın görüntüleri, saldırganı bulabilmek amacıyla polisler tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, kimliği belirsiz şahsın bir beyzbol sopası çıkarıp güpegündüz bir adamın kafasına vurduğu, onu yere serdiği ve kalkmaya çalışırken ona bağırıp ezmeye giriştiği görülüyordu.

GİZEMİNİ KORUYOR

Kısa süren bir etkileşimin ardından, kurbanı yerde yatar halde bırakarak öfkeyle uzaklaşan saldırganın kimliği hala belirlenemedi. 47 yaşındaki kurbanın ise, saldırıdan dolayı yırtık ve morarmalar yaşadığı ancak durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Olay hala gizemini korurken, polislerin araştırmalarının ise devam etmekte olduğu bildirildi.