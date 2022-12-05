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  4. 'Beyzbol haydutu'! Eline sopayı alıp güpegündüz dehşet saçtı

'Beyzbol haydutu'! Eline sopayı alıp güpegündüz dehşet saçtı

05.12.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de New York City, Hamilton Heights'ta meydana gelen ilginç olayın görüntüleri dikkat çekti. Bir adamın yolda yürürken üzerinden bir beyzbol sopası çıkarıp onunla yolda yürüyen bir adama saldırdığı ve ciddi bir şiddet uyguladığı anlar herkesi şaşkına çevirirken, garip saldırganı bulabilmek için yapılan araştırmaların halen devam ettiği bildirildi.

'Beyzbol haydutu'! Eline sopayı alıp güpegündüz dehşet saçtı

29 Kasım Salı günü yaşanan olayın görüntüleri, saldırganı bulabilmek amacıyla polisler tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, kimliği belirsiz şahsın bir beyzbol sopası çıkarıp güpegündüz bir adamın kafasına vurduğu, onu yere serdiği ve kalkmaya çalışırken ona bağırıp ezmeye giriştiği görülüyordu.

GİZEMİNİ KORUYOR

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Kısa süren bir etkileşimin ardından, kurbanı yerde yatar halde bırakarak öfkeyle uzaklaşan saldırganın kimliği hala belirlenemedi. 47 yaşındaki kurbanın ise, saldırıdan dolayı yırtık ve morarmalar yaşadığı ancak durumunun stabil olduğu aktarıldı.

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Olay hala gizemini korurken, polislerin araştırmalarının ise devam etmekte olduğu bildirildi.

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