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Biden’ın köpeği bir çalışanı ısırdı

31.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği Major, bir Ulusal Park Servisi çalışanını ısırdı.

Biden’ın köpeği bir çalışanı ısırdı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın 2018 yılında sahiplendiği köpek, Beyaz Saray’da bir kişiyi daha ısırdı.

Daha önce de bir Beyaz Saray çalışanını ısıran ve sonrasında Biden çiftinin Wilmington'daki evine gönderilen Major’ın Beyaz Saray’ın bahçesinde Pazartesi günü bir kişiyi ısırdığı öğrenildi.

Jill Biden’ın Basın Sekreteri Michael LaRos, Major’un bir Ulusal Park Servisi çalışanını ısırdığını ve çalışanın sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildiğini söyledi.

LaRos, Major’un çevresine alışmaya çalıştığını ve Ulusal Park Servisi çalışanını bahçede gezinti sırasında ısırdığını belirtti.

Major, Biden çiftinin sahiplendiği iki Alman köpeğinden biri.

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Joe Biden

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