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  4. Biden’ın köpeği Major Beyaz Saray'ı birbirine kattı

Biden’ın köpeği Major Beyaz Saray'ı birbirine kattı

09.03.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Biden’ın köpeği Major Beyaz Saray'ı birbirine kattı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray koltuğuna oturmasının ardından yanında getirdiği iki Alman Kurdu Major, Beyaz Saray’daki saldırgan davranışları nedeniyle Delaware’e geri gönderildi.

ABD’de Başkan Joe Biden, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a taşındı.İki köpeği Champ ve Major’ı da yanına alan Başkan Joe Biden , Alman Kurdu cinsi köpeklerden Major'u Beyaz Saray’daki saldırgan tutumu nedeniyle Champ’le birlikte Delaware’deki aile evine geri gönderildi. Biden kararı, Amerikan medyasının ‘Major’, Beyaz Saray’da ortalığı birbirine kattı" başlıklarıyla çıkan haberler sonrası aldığı ifade edildi.

BIDEN, MAJOR’I 2018 YILINDA SAHİPLENMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, 2018 yılında Major’ı Delaware’de bulunan bir barınaktan sahiplenmişti. ABD medyası, Champ’in yaklaşık 13 yaşında olduğunu ve yaşı nedeniyle agresif olmadığını ancak 3 yaşındaki Major’ın Beyaz Saray’da agresif tavırlar sergilediğini duyurdu. Yerel medyadaki haberde, Major’ın Beyaz Saray çalışanlarını görünce zıpladığı, havladığı ve saldırdığı ifade edildi.

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