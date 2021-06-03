Bige Önal: Horlamıyormuşum, sordum!

Baba tarafından İzmirli ve anne tarafından Heybeliadalı olan Bige Önal, anne ve babasının döneminin popüler isimler olmasının çocukluk yıllarında büyük bir değişim yaratmadığını anlattı.

Anne ve babasının göz önünde bir hayat yaşamaktan hoşlanmadıklarını anlatan oyuncu, "Ben bu göz önünde hayatı fark edecek yaşa gelene kadar onlar çoktan kendilerini piyasadan silmişlerdi. Bunun için oldukça çaba da sarf etmişler üstelik. Popüler ve göz önünde bir hayattan hoşlanmıyorlardı. Baktığınız zaman meslekleri sebebiyle bu otomatikman oluşuyordu ama aslında tercih edilen bir durum değildi" ifadelerini kullandı.

Önal, "O çok eski zamanları yaşamamış olsam bile nostaljiye bir özlem var içimde. İnsanlar birbirine mektup yazsın istiyorum mesela. Ben mektup arkadaşımla hala görüşüyorum" sözleriyle eski zamanlara duyduğu özlemi dile getirdi.

Bige Önal, "Hiç kendi horlama sesine uyandın mı?" sorusuna, "Horlamıyormuşum, bunu özellikle insanlara sordum. Çünkü ben horlama sesine direkt uyanıyorum. Benim için önemli bir konu bu. Uykum bu kadar hafif de değildi üstelik" cevabıyla stüdyodaki herkesi güldürdü.