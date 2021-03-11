Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses nerelidir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Bilal Sonses, sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bilal Sonses, Yıldız Tilbe ve Tuğçe Kandemir ile yaptığı düetlerle popülerliğini artırmıştı. Bilal Sonses kimdir?

BİLAL SONSES KİMDİR?

28 Ekim 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Bilal Sonses, eğitimini Fatih'te tamamladı. Lisede Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesinde eğitim gördü. Bilal Sonses Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 2 yıl eğitim aldı. Lisans eğitimini ise Düzce Üniversitesi'nde sürdürmeye devam ediyor.

Bilal Sonses’in Yıldız Tilbe ile yaptığı Hasbelkader isimli düet Youtube’da 104 milyon izlenmeye ulaşmıştır.

Tuğçe Kandemir ile düet yaptığı ve 140 milyon izlenmeye ulaşan “İçimdeki Sen” şarkısını kendisi yazmıştır. “İçimdeki Sen” şarkısı ile ilgili kız arkadaşı tarafından aldatıldığını söyleyen Bilal Sonses, “Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. ‘Doğru mu?’ dedim. Hiç inkar etmedi. Ama ‘Aldatmadım’ deseydi inanacaktım. Sonra da ortaya bu şarkı çıktı” dedi.

Bilal Sonses'in müzik kanalları üzerinden yayınlanan parçası "Nefret", 2020'nin en çok dinlenen şarkısı seçilmişti.

