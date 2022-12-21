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Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak! Brownie kurabiye tarifi

21.12.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurabiye çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Sevilerek tüketilen kurabiyelerin çok farklı çeşitleri bulunuyor. Klasik kurabiye tariflerinden sıkılanların vazgeçilmezi olacak brownie kurabiye tarifi yediğiniz tüm kurabiye tariflerini unutturacak. Brownie kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak! Brownie kurabiye tarifi
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 45dk
Pişirme Süresi 13dk
Kalori/Porsiyon -

Brownie kurabiye yoğun çikolatalı lezzetiyle tek bir taneyle bile tüm tatlı ihtiyacınızı karşılıyor. Ancak bu tadı alan kimse tek bir tane yiyerek kendi durduramıyor. Leziz brownie kurabiye tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 230 g kıyılmış bitter çikolata
  • 125 g tereyağı
  • 135 g un
  • 20 g kakao
  • 5 g kabartma tozu
  • 1 tutam tuz
  • 2 adet büyük yumurta
  • 100 g toz şeker
  • 100 g esmer şeker

TARİF

  • Tereyağı ve çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaba koyun. Mikrodalga fırında 30 saniyelik artışlarla çikolata eriyene kadar karıştırın. Bu işlemi benmari usulü de yapabilirsiniz.
  • Başka bir kapta un, kakao, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
  • Yumurta, toz şeker ve esmer şekeri çırpma teli veya el mikseri ile 5 dakika boyunca yüksek hızda çırpın.
  • Çikolata karışımını ekleyin ve düşük hızda karıştırın. Üzerine un karışımını da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kasenin yanlarını ve tabanını kazımak için bir spatula kullanın.
  • Karışım yumuşak olacak, bu yüzden biraz sertleşmesi için buzdolabına 1-2 saat dinlendirin.
  • Fırını 180 C’ye ısıtın.
  • Bir dondurma kaşığı kullanarak, yuvarlak hamur topları yapın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Yayılmasını sağlamak için her kurabiye arasında 3-5 cm aralık bırakın.
  • 12-13 dakika çatlak ama yumuşak kıvamda olana kadar pişirin. Pişen kurabiyeleri fırın tepsisi üzerinde soğutun (yumuşak olacaktır, bu yüzden en az 20 dakika verin), ardından tamamen soğuması için bir tel rafa aktarın.
  • Kurabiyeler oda sıcaklığında hava geçirmez bir kapta 3 gün, buzdolabında 5 gün saklanabilir veya 2 aya kadar dondurulabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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