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Bilerek frikik vermek onun işi! Amanda Holden bornozunu kapatmak isterken...

17.01.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı programlarda bilerek frikik vermek konusunda ustalaşan ve bunu da açıklamaktan çekinmeyen Amanda Holden evinin banyosunda bornozuyla poz verirken yıllara meydan okuyordu. Bornozunun önünü zor kapatan Holden bacak bacak üstüne atarken frikik verdi.

Bilerek frikik vermek onun işi! Amanda Holden bornozunu kapatmak isterken...

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan 51 yaşındaki Amanda Holden kasten açık giyindiğini ve bilerek frikik verdiğini açıklamasıyla olay olmuştu!

Her sütyensiz kıyafetleriyle hem de açıklamalarıyla dikkat çeken Holden için kanala pek çok şikayet gelmesine rağmen geri adım atmamıştı.

Ekran Alıntısı

Amanda Holden paylaşımlarında da oldukça cesur. The Britain's Got Talent jürisi ve 51 yaşındaki radyo sunucusu, bir marka için banyosunda pozlar verdi.

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Sadece bornozuyla poz veren ve yaşlanmaya meydan okuyan Holden eliyle bornozunun bazı yerlerini kapamaya çalıştı.

Bornozunun önünü zor kapatan Holden bacak bacak üstüne atarken frikik verdi.


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