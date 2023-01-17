Bilerek frikik vermek onun işi! Amanda Holden bornozunu kapatmak isterken...

Britain's Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan 51 yaşındaki Amanda Holden kasten açık giyindiğini ve bilerek frikik verdiğini açıklamasıyla olay olmuştu!

Her sütyensiz kıyafetleriyle hem de açıklamalarıyla dikkat çeken Holden için kanala pek çok şikayet gelmesine rağmen geri adım atmamıştı.

Amanda Holden paylaşımlarında da oldukça cesur. The Britain's Got Talent jürisi ve 51 yaşındaki radyo sunucusu, bir marka için banyosunda pozlar verdi.



Sadece bornozuyla poz veren ve yaşlanmaya meydan okuyan Holden eliyle bornozunun bazı yerlerini kapamaya çalıştı.

Bornozunun önünü zor kapatan Holden bacak bacak üstüne atarken frikik verdi.



