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Bilge Öztürk'ten kendisinden 22 yaş küçük sevgilisinin annesiyle poz

27.07.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'ın sevgilisi olarak yıllar önce tanınan Bilge Öztürk uzun yıllar sonra yeni aşkıyla gündeme geldi. Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle 2 yıldır birlikte. Öztürk ve sevgilisi Daren Gerede Erkaya'nın annesinin pozları sosyal medyayı salladı.

Bir dönem Tarkan ile aşk yaşayan ve popüler hale gelen Bilge Öztürk ilişkisini noktalamasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı...

Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile bir yıla yakındır birlikte olan Öztürk son olarak anne Gerede ile poz verdi.

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52 yaşındaki Bennu Gerede ve Bilge Öztürk'ün pozlarına beğeni yağdı.

TTYT

ANNEDEN ONAY ÇIKMIŞTI

Bennu Gerede oğlunun kendisinden büyük biriyle aşk yaşamasına dair "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.

Ekran Alıntısı

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