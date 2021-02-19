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Asyalı insanların gözlerinin çekik olma sebebi nedir?

Seray Üstün Seray Üstün 19.02.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Asyalı insanların gözlerinin çekik olma sebebi nedir?

Asyalılarda ortak olan olan çekik göz özelliklerinin tam ve evrimsel bir açıklaması bulunmuyor. Yalnızca Çinlilerin değil, Japonların, Orta ve Güneydoğu Asya'da yaşayanların hatta Eskimoların bile gözleri çekiktir. Aslında 'çekik gözlü' olmak tanımı da yanlıştır. İşte en çok merak edilen konulardan biri bu milletlerin gözlerinin neden çekiktir? İşte merak edilen o sorunun cevabı...

Göz yapısı dünyada bütün insanlarda aynıdır. Farkı yaratan ise göz kapaklarıdır. Çekik gözlü diye nitelendirilen ırklarda gözün üzerindeki göz kapağının ikinci kıvrımı, gözün üstüne doğru daha fazla inmiştir ve bu durum gözün sanki daha darmış gibi görünmesine sebep olur. Gözlerinin böyle olmasının nedeni ise üst göz kapağının gözün iç köşesini öreten epiklik kıvrımın katlanmasıdır. Peki bu durum neden böyledir?

Bir teoriye göre, göz kapağının üzerinde katlı olarak duran bu ikinci kıvrımı, bu insanların gözlerini yoğun olan kar tabakasının, göz kamaştıran ışığından korumak için, bir nevi kar gözlüğü gibi gelişmiştir. Ohio Eyalet Üniversitesi’nde fiziksel bir antropolog olan Dr. Frank Poirier’in yaptığı araştırmaya göre bu epik kıvrım ya da çekiklik birçok Asyalı’nın yaşadığı tropik ve aerktik bölgelere bir adaptasyon olarak ortaya çıkmıştır.

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Çekiklik gözlerdeki bu yapı ultraviyole radyasyona aşırı maruz kalmaması için koruyan bir güneş siperi veya gözleri soğuktan izole eden bir örtü olarak tanımlanabilir. Ancak Poirier'e göre bu teori de tamamen doğru değil çünkü Asya nüfusunun önemli bir çoğunluğu tropikal ve arktik bölgeler dışında evrimleşmiştir.

Dr. Proirier gözlerdeki çekikliğin nedenini pleiotropik genlere (birden fazla özelliği veya işlevi kontrol eden tek genlere) bağlar, ancak kökeni için hiçbir açıklaması olmadığını belirtmiştir.

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