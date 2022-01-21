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Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdiler

21.01.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BGR Araştırma Enstitüsü'ne bağlı bilim insanları tarafından yapılan araştırma dünya gündemine oturdu. Dünya’nın sonuna ilişkin araştırmalarını yapan bilim insanların, güneşin yaşını incelemeye aldı. Güneş’in yok olması durumunda Dünya’nın ve insanlığın da sonunun geleceğinin altını çizen araştırmacıların verileri tedirginlik yarattı.

Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdiler

BGR Araştırma Enstitüsü'ne bağlı bilim insanları, Dünya’nın sonuna dair bir tarih verebilmek adına Güneş’in yaşını incelemeye aldı. Araştırmacılar, Güneş’in henüz çok genç olduğunu belirterek yaklaşık 5 milyar yıllık ömrünün olduğunu tespit etti. Bilim insanları, Güneş’in yok olması durumunda yaşanabileceklere yönelik olarak daha önce yapılan araştırmaları da destekleyen sonuçlar elde etti. Güneş’in sonunun gelmesi halinde Dünya’ya ısı ve ışık vermeyeceğini ifade eden bilim insanları, Güneş’in kırmızı bir gezegen olarak kalacağını söyledi.

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CANLI YAŞAM FORMLARI YAVAŞ YAVAŞ ÖLECEK

Bilim insanlarına göre, Güneş’in ısı ve ışık kaynağından yoksun kalan Dünya’da yaşam formları yavaş yavaş ölümü hissedecek. Güneş’in etkisini kaybetmesiyle Dünya soğumaya başlayacak. 7-10 gün arasında yeryüzündeki mantarlar dışındaki tüm bitkiler ölecek. Aynı zamanda insanlık için kıyamet senaryolarını anımsatan bir döngü başlayacak. İnsanlık elinde bulunana kaynakları tükettikten sonra soğuk, susuzluk ve açlıktan bir ay içinde yaşamını yitirecek.

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