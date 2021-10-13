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Tarihin en meşhur kıyamet kehaneti! İlk kahin olarak ünlenen William Miller, kıyametin tarihini vermişti

13.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca pek çok kahin kıyamet ve geleceğe dair ön görülerini paylaştı. Nostradumus, Baba Vanga gibi isimler kehanet denildiğinde birçok kişinin araştırdığı konuların başında geliyor. Ancak tarihe en büyük hayal kırıklığı olarak adını yazdıran William Miller, yaptığı matematiksel hesaplamaların sonucunda ise kıyametin tarihini vermişti.

Tarihin en meşhur kıyamet kehaneti! İlk kahin olarak ünlenen William Miller, kıyametin tarihini vermişti

15 Şubat 1782 yılında Massachusetts'te doğan William Miller, uzun bir süre boyunca insanları peşinden sürükleyen bir tarikatın lideriydi. Babası Amerika Devrim Savaşı gazilerinden Yüzbaşı William Miller, annesi ise Elnathan Phelps’in kızı olan Paulina’dır. Çocukluk döneminde annesinden eğitim alan ve okula gitmeyi bir süre reddeden William Miller, matematiksel hesaplamalar sayesinde kıyametin tarihini bulduğunu öne sürmüştü.

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BİR YIL ERTELEDİ

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ABD'li Rahip William Miller, 19. yüzyılda Adventizm mezhebini kurdu ve 1818 yılında yaptığı açıklama 25 yıl içinde, yani 1843'te kıyametin kopacağını söyledi.

Militerizm, Amerika'da ortaya çıkan bir tarikat olarak karşımıza çıkıyor. Tarikatın lideri William Miller'dir. Tarikat, bazı din liderleriyle beraber ulusal bir din hareketi başlatarak o yıllarda bir hayli popüler bir isim haline geldi. Tarikatın lideri William Miller bazı tarihsel olaylarla ilgili matematiksel hesaplamalar yaparak 1843 yılı sonunda Mesih'in geleceğini açıkladı. Bu tarihten sonra Mesih gelmeyince, Miller hesaplamada 1 yıllık hata yapıldığını ve Mesih'in 1844 yılında geleceğini duyurdu. Bu tarihte de Mesih gelmeyince tarikat dağılmaya başladı ve Amerika tarihinde bu duruma "büyük hayal kırıklığı" adı verildi.

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