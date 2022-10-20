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Bilim insanları araştırdı: Kara Ölüm salgının şoke eden etkisi!

20.10.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ölümcül salgınlardan biri olarak kabul edilen ‘Kara Ölüm’ (Kara Veba) hastalığından sağ kurtulan, salgından önce ve sonra ölenlerin DNA’ları üzerinde yapılan araştırmalar salgının bugün bile bağışıklık sisteminin evrimine etkileri olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, geçmişteki salgınların, gelecekte bağışıklık sistemimizi etkilediğini açıkladı.

Bilim insanları araştırdı: Kara Ölüm salgının şoke eden etkisi!

Kanada merkezli McMaster Üniversitesi, ABD’de bulunan Chicago Üniversitesi, Fransa merkezli Pasteur Enstitüsü ve diğer kurumlardan bilim insanları bir araya gelerek, Kara Ölüm salgınının bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini inceledi. Bu hastalık, yaklaşık 700 yıl önce Avrupa, Asya ve Afrika nüfusunun yüzde 30 ila yüzde 50’sinin ölümüne neden olmuştu.

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TOPLU MEZARLAR AÇILDI

Araştırma için toplu mezarlar ve kalıntılardan alınan 500’den fazla DNA örneğini incelendi ve veba hastalığı ile ilgili genetik adaptasyon belirtilerini ve bağışıklık sistemine etkilerini araştırıldı. Araştırma ekibi, zaman içinde bağışıklık sisteminin patojenlere farklı şekillerde tepki verecek şekilde evrimleştiğini ve Orta Çağ'da vebaya karşı koruyucu etki gösteren bir genin, bugün otoimmün hastalıklara karşı artan duyarlılıkla ilişkili olduğunu ifade etti.

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AYNI GENLER KORUYOR

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Bir zamanlar insanları Kara Ölüm'e karşı koruyan genlerin bugün Crohn ve romatoid artrit (iltihaplı romatizma) gibi otoimmün hastalıklara karşı artan duyarlılıkla ilişkili olduğunu belirlenirken araştırmanın yazarlarından Hendrik Poinar “İnsan bağışıklık sistemini şekillendiren dinamikleri anlamak, veba gibi geçmişteki salgınların modern zamanlarda hastalıklara karşı duyarlılığımıza nasıl katkıda bulunduğunu anlamanın anahtarıdır” diye konuştu.

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