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Bilim insanları Hollywood yıldızına bunu layık gördü! Ünlü aktörün adını yeni keşfedilen bir kurbağa türüne verdiler...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.02.2025 17:18
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Leonardo DiCaprio’ya Hollywood yetmedi, şimdi de kurbağa oldu! Ekvador’da keşfedilen yeni bir kurbağa türüne, çevre koruma çalışmalarıyla tanınan ünlü oyuncunun adı verildi. Bilim insanları, "Phyllonastes Dicaprioi" adını verdikleri bu yeni türü, DiCaprio’nun gezegenin korunması için yaptığı çalışmalara bir teşekkür olarak adlandırdı. Daha önce bir yılan türüne de ismi verilen DiCaprio, şimdi vahşi doğada da iz bırakıyor!

Bilim insanları Hollywood yıldızına bunu layık gördü! Ünlü aktörün adını yeni keşfedilen bir kurbağa türüne verdiler...

Daha önce Titanik, Inception, The Wolf Of Wallstreet gibi filmlerle ününe ün katmış Leonardo Dicaprio'ya teşekkür için yeni keşfedilen kurbağa türüne ismi verildi. Ekvador’da keşfedilen yeni bir kurbağa türü, çevre koruma çalışmalarıyla tanınan Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’nun onuruna adlandırıldı. Bilim insanları, küçük ve kahverengi renkte olan bu yeni türe “Phyllonastes Dicaprioi” ismini verdi.

EKVADOR’UN DAĞ ORMANLARINDA YAŞIYOR

Ekvador Ulusal Biyoçeşitlilik Enstitüsü, Ekvador Katolik Üniversitesi ve Quito San Francisco Üniversitesi (USFQ) araştırmacıları tarafından keşfedilen yedi yeni kurbağa türünden biri olan Phyllonastes Dicaprioi, El Oro eyaletindeki Batı Dağ Ormanı’nda bulunuyor.

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DICAPRIO’NUN ÇEVRE ÇALIŞMALARINA ONUR ÖDÜLÜ

Leonardo DiCaprio, 1998 yılında kurduğu çevre vakfıyla gezegenin korunması için önemli projeler yürütüyor. Ayrıca, Ekvador’un Yasuni Ulusal Parkı’ndaki tartışmalı petrol sondaj projesinin kapatılması için yaptığı kampanya, bilim insanlarının ona bu onuru vermesine neden oldu.

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DAHA ÖNCE BİR YILANA DA ADI VERİLMİŞTİ

Bu, ünlü aktörün adını taşıyan ilk tür değil. Geçen yıl Himalayalar’da keşfedilen bir yılan türüne de "Anguiculus dicaprioi" ismi verilmişti.

ÜNLÜLERE ADANAN DİĞER CANLILAR

harrison ford

Indiana Jones’un yıldızı Harrison Ford’un adını taşıyan “Tachymenoides harrisonfordi” adlı bir yılan,

pinkfloyd

Pink Floyd’a ithafen adlandırılan “Synalpheus pinkfloydi” adlı bir tabanca karidesi bulunuyor.

sadsa

Bilim insanları, Phyllonastes Dicaprioi’nin deniz seviyesinden 1.330 ile 1.705 metre yükseklikte yaşadığını ve vücudunda koyu lekeler bulunduğunu belirtti. Araştırmacılar, bu keşfin Ekvador’un benzersiz biyoçeşitliliğini korumanın önemini vurguladığını ifade etti.

(CUMHURİYET)

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Ekvador Leonardo DiCaprio Hollywood kurbağa yıldız isim ünlü
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