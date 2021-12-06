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Bilim insanlarına göre Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir

06.12.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel iktidarsızlık hapı Viagra'nın beyne etkisini inceleyen Amerikalı bilim insanları ilacın Alzheimer hastalığına iyi geliyor olabileceğini ortaya çıkarttı.

Bilim insanlarına göre Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir

Cinsel performansı artırmak için kullanılan Viagra'nın beyne etkisini inceleyen Amerikalı bilim insanları, hapın Alzheimer hastalığına iyi geliyor olabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları ayrıca 7 milyon hastanın veri tabanını analiz etti ve Viagra kullanan erkeklerde Alzheimer riskinin daha düşük olduğunu fark etti.

Nature Aging dergisinde konuya dair bilgilerini paylaşan araştırmacılar, verilerin daha derin incelenmesinin kayda değer olduğunu söyledi.

Bilim insanları hapın hastalığın tedavisi için yeni bir ilaç geliştirmekten daha kolay, ucuz ve hızlı olacağı belirterek gelişmeleri heyecan verici olarak yorumladı.

'Sildenafil' olarak da bilinen Viagra damarları genişleterek kan dolaşımını arttırdığı için en başta kalp ilacı olarak tasarlanmıştı.

Ancak doktorlar daha sonra bunun, penisteki damarlar da dahil, vücudun her yerinde etkili olduğunu keşfettiler.

Böylece ilaç ereksiyon tedavisi için geliştirildi.

Uzmanlar bu ilacın başka amaçlarla da kullanılabileceğini düşündü.

Sildenafil kadın ve erkeklerde akciğerde görülen pulmoner hipertansiyonun tedavisinde zaten kullanılıyordu.

Hapın Alzheimer'dan sonraki en yaygın ikinci bunama hastalığı vasküler demansa yakalanma riskini azaltılıp azaltmadığına dair araştırmalar da yapılıyordu.

Şimdi Alzheimer'a karşı da etkili olabileceğine inanılıyor.

Bu hastalığın sebebi tam olarak bilinmiyor, ancak doktorlara göre kesin olan şey Alzheimer olanların beyninde anormal protein parçalarının biriktiği.

Araştırmayı yürüten bilim insanları da normalde alınması gerekenden daha yüksek dozda sildenafil kullanan kişilerin beyin damarlarının genişlediğini ve protein birikiminin azaldığını fark etti.

Ekip, altı yıl boyunca toplanan ve 7 milyondan fazla kişinin dahil olduğu veri tabanına bakarak sildenafil kullanan insanlarda Alzheimer'ın gelişme olasılığının, kullanmayanlara göre daha az olduğunu ortaya çıkardı.

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